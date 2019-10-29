رازفان يركز على الجمل الفنية في مران #الهلال

المواطن - مروة نبيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، مرانه الرئيسي؛ استعدادًا لمباراته ضد الفتح المقبلة.

وبدأ مران الهلال اليوم بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وطبق المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، وسط متابعة من رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل.

وشهد مران الهلال اليوم مشاركة اللاعب أمير كردي في المناورة التي فرضها رازفان، وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، فيما واصل الثلاثي محمد كنو، عمر خربين وبافيتيمبي جوميز برامجهم التأهيلية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.