رازفان يُركز على التكتيك

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهات الزعيم المحلية والقارية والمقبلة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة النصر بالأمس تدريبات استرجاعية، فيما أجرى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًّا تركز على الجوانب الفنية.

وفرض المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو عددًا من الجمل التكتيكية عبر مناورة على جزء من الملعب، وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل.

وواصل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد كنو، عمر خربين وأمير كردي برامجهم التأهيلية، فيما أجرى الفرنسي بافيتيمبي جوميز جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بالنادي، بعد شعوره بآلام في الركبة.