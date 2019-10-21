راشفورد: تعادل اليونايتد مع ليفربول مُحبط لنا

المواطن - محمد سمعه

اعترف الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن التعادل مع ليفربول بالأمس في الدوري الإنجليزي سبب له إحباطًا شديدًا.

وتحدث راشفورد قائلًا: أشعر بالإحباط الشديد، لأن مانشستر يونايتد استحق الحصول على النقاط الثلاث وليفربول لم يكن يستحق التعادل.

وأضاف راشفورد: سنحاول تعويض جمهور مانشستر يونايتد بالفوز في المباراة المقبلة لنا في بطولة الدوري الأوروبي.

وسيواجه مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل فريق بارتيزان بلغراد الصربي في الدوري الأوروبي.

ونجح الشياطين الحمر في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة مان يونايتد ضد ليفربول أمس الأحد عند الدقيقة 36، بعدما أرسل دانيل جيمس عرضية مميزة للاعب ماركوس راشفورد ليهز الشباك، وسط اعترض من لاعبي الريدز ومدربهم يورجن كلوب.

وبعد مباراة مان يونايتد ضد ليفربول، وصل رصيد الشياطين الحمر إلى 10 نقاط في المركز الـ13 بجدول ترتيب البريميرليج، فيما رفع الريدز رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة.