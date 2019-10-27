راكيتيتش يستعد لمغادرة برشلونة في يناير

المواطن - محمد سمعه

يقترب اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة الإسباني من الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني في يناير المقبل.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن راكيتيتش سيغادر برشلونة وسط اهتمام من كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس وإنتر ميلان في إيطاليا بالتعاقد معه.

وسبق لـ باريس سان جيرمان الفرنسي الاهتمام بضم راكيتيتش في صيف 2019، لكن النجم الكرواتي فضل البقاء مع البارشا.

من ناحية أخرى، يحاول نادي إنتر ميلان المساومة مع نادي برشلونة حول دفع 30 مليون جنيه إسترليني، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب إيفان راكيتيتش لاعب البارشا.

وعانى راكيتيتش بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع برشلونة منذ قدوم الهولندي فرينكي دي يونج قادمًا من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية: إن مسؤولي الإنتر تقابلوا مع نظرائهم في برشلونة للتفاوض حول شراء راكيتيتش المُقدر سعره بـ30 مليون جنيه إسترليني.

ويريد الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، التعاقد مع لاعب ذي خبرات في خط الوسط في يناير المقبل، كما يفكر كونتي كذلك في ضم اللاعب الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.