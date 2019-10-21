ربط إلكتروني لرخص البناء بين إتمام وأمانة المدينة المنورة

المواطن - واس

دشن معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وأمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد بن محمد البليهشي في المدينة المنورة اليوم الربط الإلكتروني لرخص البناء بين مركز خدمات المطورين “إتمام” و “أمانة منطقة المدينة المنورة” وذلك بعد اكتمال الربط بين الجهتين.

وأوضح البليهشي أن الربط الإلكتروني بين أمانة منطقة المدينة المنورة ومركز خدمات المطورين “إتمام” يأتي ضمن التعاون المشترك بين أمانة المنطقة وبين وزارة الإسكان بهدف تحسين بيئة الأعمال وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية , حيث سيسهم هذا الربط في تقديم خدمات الرخص الإلكترونية الفورية لمشاريع التطوير العقاري، الأمر الذي يسرع من وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالمدينة المنورة.

وأبان وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري ممدوح بن سعود الشرهان أن هذا التدشين يأتي إكمالاً للمساعي التي يقوم بها مركز “إتمام” للربط مع جميع الأمانات لتسهيل عمل المطور العقاري وأتممة الإجراءات ورفع الإنتاجية في قطاع التطوير العقاري وزيادة حوافز الاستثمار في القطاع، مما ينعكس إيجاباً على وفرة المعروض السكني وتعدد الخيارات السكنية.

من جهته قال مدير عام مركز خدمات المطورين “إتمام” المهندس عبد الوهاب القحطاني: إن “إتمام” ومن خلال الربط الإلكتروني مع أمانة منطقة المدينة المنورة يهدف إلى التعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية المعنية بقطاع التطوير العقاري لتوفير أفضل الحلول والسبل التي من شأنها تذليل العقبات وتطوير الإجراءات للمطور العقاري.