رحيل الفنان المصري قاسم الدالي بعد صراع مع المرض

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توفي الفنان المصري قاسم الدالي، مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونقلت “بوابة الأهرام” عن نقيب الممثلين، أشرف زكي، قوله إنه سوف تشيع جنازة الفنان قاسم الدالي اليوم السبت، من مسجد السيدة نفيسة والعزاء يوم الأحد، بمسجد الخلفاء الراشدين.

الفنان قاسم الدالي، ولد في عام 1939، وقد شارك بالعديد من أعمال أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبدالحافظ.

قدم الفنان قاسم الدالي عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية مع عادل إمام، منها “النمر والأنثى” و”المشبوه” و”رمضان فوق البركان” و”بخيت وعديلة”.

وشارك قاسم الدالي أيضًا في أعمال تلفزيونية كثيرة منها “التوأم” و”امرأة من زمن الحب” و”نسيم الروح” و”وجع البعاد”.