رد من طالب سعودي يثير انبهار عبدالله بن زايد

المواطن - أحمد سعيد - الرياض

“يغفر له حضورك معه إلى الجامعة”، هذا الرد الذكي الدبلوماسي من طالب سعودي في جامعة الملك سعود أثار إعجاب وانبهار وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

فيديو متداول بقوة، أظهر تفاصيل الموقف الاستثنائي بين الطالب والوزير الإماراتي، حيث حاول الأخير ممازحة مدير الجامعة بدران العمر وهو يمشي معه جنباً إلى جنب أثناء مطالعتهما للطلاب، حيث وجه الوزير سؤالاً إلى الطلاب إن كان لديهم أي شكاوى ضد المدير، ليجيبه الطالب النجيب: “لو كان لدينا شكاوى ضد مدير الجامعة يغفر له حضورك إلى الجامعة”، وهي الإجابة التي وصفها الشيخ عبدالله بالدبلوماسية.

الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان زار جامعة الملك سعود وأحب ان يمازح مدير الجامعة بدران العمر بسؤال الطلبه ان كان هناك من شكاوي ضده فكان هذا الرد الذكي من أحد الطلبة وأقول رؤية @ABZayed لها قيمة ومعنى فهو قامة وفخر ومن الشخصيات التي أتمنى أن أحظى بلقائها يوماً pic.twitter.com/YvlEup4iWg — Prof Samia Al-Amoudi بروفيسور د سامية العمودي (@drsamia) October 31, 2019

الفيديو حاز تفاعلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليه الدكتورة سامية العمودي، مؤسسة ورئيس وحدة التمكين الصحي، بقولها: “الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زار جامعة الملك سعود وأحب أن يمازح مدير الجامعة بدران العمر بسؤال الطلبة إن كان هناك من شكاوى ضده، فكان هذا الرد الذكي من أحد الطلبة وأقول رؤية، لها قيمة ومعنى فهو قامة وفخر ومن الشخصيات التي أتمنى أن أحظى بلقائها يوماً”.

بينما كتب معاذ المسلم، عضو الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، “عبدالله بن زايد خلال زيارة جامعة الملك سعود، موقف جميل مع أحد طلاب الجامعة. الله الله على الرد”.

واستقبل مدير ‫جامعة الملك سعود، الأربعاء، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حيث ناقش الجانبان العديد من المواضيع التي تهم مسيرة التعليم، وكذلك التعاون المستمر بين الجامعات في البلدين الشقيقين.