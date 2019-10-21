رد ناري على تغريدة خيمي عن #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

حرص الناقد الرياضي جمال عارف على الرد بقوة على تغريدة حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة السابق، التي تحدث فيها عن الاتحاد بعد خسارته من الوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب حاتم خيمي تغريدة عبر حسابه في تويتر قائلًا: الوحدة الكبير يرأف بحال شقيقه الأصغر الاتحاد ويهزمه بهدف وحيد، ألف مبروك لجمهور الوحدة الحبيب وللإدارة الرائعة وللاعبين الأبطال، وهارد لك لشقيقنا الاتحاد.

وغرّد جمال عارف قائلًا عبر حسابه في تويتر: حاتم خيمي بعد أن أذاقه العميد الكبير مرارة الهزيمة في مناسبات عديدة وإداريًا في مناسبات أكثر، خرج خيمي متهكمًا على الكبير الاتحادي بعد فوز “بيضة الديك” بسبب أخطاء كارثية من سييرا بموافقة من إدارة الاتحاد.

وأضاف جمال عارف: “شفتو يا مُسيري الاتحاد كيف جعلتم ناديكم لقمة في يد الآخرين”.

وأبدت فئات عريضة من جماهير الاتحاد غضبها من تغريدة خيمي، حيث قام البعض من عشاق العميد بسؤاله عن أهم الإنجازات التي حققها في مسيرته كلاعب من أجل السخرية من نادي الاتحاد.

وقرر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، أول أمس السبت، إقالة التشيلي خوسيه لويس سييرا من تدريب الفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة من الوحدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد عبر تويتر أن قرار إدارة العميد بإقالة سييرا جاء بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرًا.

وأعلنت إدارة أنمار الحائلي تكليف المدرب الوطني محمد العبدلي لقيادة الفريق في المرحلة الحالية.

وفاز نادي الوحدة على ضيفه الاتحاد بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.