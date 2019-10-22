رسائل إلى #الهلال : الثالثة ثابتة وباقي خطوة يا زعيم

المواطن - الرياض

شارك مشاهير وشخصيات عامة في رسم الفرحة بعد تأهل نادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على حساب السد القطري، بنتيجة 6/ 5 بمجموع المباراتين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019، خاصة أنه قدم مستوى مميزًا في النسخة الحالية، ويُعد واحدًا من أفضل الفرق في البطولة.

وعبر وسم “الهلال” و”الهلال والسد أبطال آسيا”، انهالت المباركات والتهنئة على كتيبة “الزعيم” الذي نجح في إدخال الفرحة والسعادة في قلوب محبيه ومحي الكرة العربية والآسيوية عامةً بتأهله، حيث علق الأمير الوليد بن طلال: مبروك لجمهور وإدارة ولاعبي الهلال التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، وبالتوفيق في الجولة النهائية.

وقال الإعلامي الرياضي محمد الذايدي: زعيم آسيا ونادي القرن الآسيوي في ثلاث نهائيات آسيوية في الخمس سنوات الأخيرة.. إن شاء الله الثالثة ثابتة.

ألف مبروك وصول الهلال إلى نهائي أبطال آسيا.. باقي خطوة في الطريق إلى الكأس.

من جهته، كتب عضو لجنة تحكيم شاعر العرب، فهد الروقي: يا لعظمة الهلال رغم تأهله لنهائي القارة جماهيره (غير راضية).

كما أشاد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بأحد نجوم نادي الهلال، وذلك بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

واعتبر الفراج في برنامجه “الدوري مع وليد”، أن عبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال، قدم أداءً رائعًا، وأنقذ الزعيم من خروج محقق من نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأضاف الإعلامي الرياضي الكبير، داعيًا للمعيوف: “الله يسترك زي ما سترت الهلال أمام السد”.