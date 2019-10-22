رسائل بطولة من الحد الجنوبي.. البقمي “صمود قائد حتى الشهادة”

المواطن - الرياض

رسائل من الحد الجنوبي.. ورسائل إليه، فـ”الرجال المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه”، يستحقون أن نتلقى منهم رسائل الرجولة والعزة والنصر بكل توقير وإجلال وحق لهم علينا أن نبعث إليهم برسائل الدعاء والود والإكرام، عرفانا بمجدهم الخالد وتضحياتهم الاستثنائية العظيمة المتناهية.

البقمي.. أحد هؤلاء الرجال، الذين صدقوا ثم عادوا من الجبهة مكللين بتاج العز والشهادة، هذه كانت فحوى حديث المغردين على استشهاد شهيد الواجب رئيس الرقباء فهد بن غازي بن فراج المرزوقي البقمي، الذي استشهد خلال دفاعه عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

حكاية بطل

ولعل ما روي عن الشهيد من إصرار وعزيمة وصلابة في وجه العدى لهو خير مشيع له بعد أن أدى المصلون في محافظة تربة، صلاة الميت عليه أمس، فالشهيد أصيب مرتين قبل أن يعاود الكرة إلى ميدان القتال صلدا عنيدا مثابرا ليلحق في النهاية بزملائه مجبور السعي والجهاد.

قائد معهد سلاح التموين اللواء دخيل بن غلاب الجبرين المطيري، ورئيس لجنة الشهداء والمصابين بقيادة منطقة الطائف العسكرية، العميد مسفر الشهراني، نقل عزاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لذوي الشهيد.

ذوي الشهيد كانوا فخورين بابنهم البار الذي وفى وصمد، إذ أكدوا أنهم مستعدون للذود عن وطنهم ومقدساتهم وقيادتهم في أي لحظة، والوقوف أمام أي معتدٍ يحاول المساس بتراب هذا الوطن.