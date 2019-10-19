رسالة اعتذار لـ حمد الله

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير إذاعية مغربية: إن اللاعب المغربي فيصل فجر، لاعب منتخب المغرب، توجه بـ رسالة اعتذار لمواطنه عبدالرزاق حمد الله نجم النصر، بعد استبعاد الأخير من قائمة منتخب أسود الأطلس التي شاركت في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وذكرت إذاعة “مارس” المغربية أن فيصل فجر حرص على توجيه الاعتذار لـ حمد الله بعد استبعاد الأخير من منتخب المغرب بسبب الخلاف بين الثنائي على تسديد ركلة جزاء في مباراة ودية للمغرب مع منتخب زامبيا قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019.

وكان حمد الله أبدى غضبه من تصرف فيصل فجر، مما جعله ينسحب من معسكر أسود الأطلس قبل بطولة كأس إفريقيا بأيام قليلة.

ولم يُعرف إذا ما كان حمد الله قَبِل اعتذار فيصل فجر أم لا.

وسجل حمد الله الهدف الأول للنصر في شباك الرائد عند حلول الدقيقة الثامنة عشرة، ليكون الهدف الثاني لحمد الله في دوري المحترفين بالموسم الجاري، وذلك بعد أن سجل الهدف الأول في شباك ضمك يوم 22 أغسطس الماضي في لقاء الجولة الأولى.

ونجح النصر في التخلص من رقم سلبي لاحقه خلال الجولات الثلاث الماضية، حيث سجل هدفًا بعد أن عانى من عدم التسجيل في آخر ثلاث جولات بـ دوري المحترفين.