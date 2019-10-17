رسالة ترامب لأردوغان: لا تكن أحمق .. التاريخ سيخلدك كشيطان

المواطن - متابعة

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذره فيها من مغبة الاستمرار في العناد ومواصلة العدوان التركي على سوريا.

وذكَّر ترامب في رسالته أردوغان بما فعلته أمريكا قبل عدة أشهر على خلفية قضية القس الأمريكي الذي اعتقلته تركيا بحجة التجسس قبل أن تطلق سراحه بعد تلويح ترامب بالعقوبات.

وقال ترامب في رسالته:

عزيزي سيادة الرئيس:

دعنا نبرم صفقة جيدة! فأنت لا ترغب بأن تصبح مسؤولاً عن قتل آلاف الأشخاص، وأنا لا أرغب بأن أصبح مسؤولاً عن تدمير الاقتصاد التركي – وهو ما سأقوم به، وقد منحتك نموذجاً بسيطاً من ذلك في قضية القس برونسون.

وتابع ترامب : لقد عملت جاهدًا لحل بعض مشاكلك. لا تخذُل العالم. بإمكانك التوصل إلى صفقة عظيمة. الجنرال مظلوم مستعد للتفاوض معك، وتقديم تنازلات لم يقدموها من قبل. أُرفِق إليكم سرًا خطاباً أرسله لي للتو.

سيذكُرك التاريخُ بشكل إيجابي إذا قمت بذلك بالطريقة الصحيحة والإنسانية. وسيخلِّدك كشيطان إذا لم تحدث الأشياء الجيدة. لا تكن قاسياً، لا تكن أحمق! .. سأتصل بك لاحقًا.