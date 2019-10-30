رسالة جديدة من #الهلال لاتحاد القدم البيروفي قبل نهائي الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

أرسل نادي الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوسيسكو رسالة مهمة إلى الاتحاد البيروفي لكرة القدم تتعلق بنجمه أندري كاريلو قبل ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي أوراوا الياباني.

وقالت تقارير صحافية إن إدارة الهلال تطلب من الاتحاد البيروفي عدم استدعاء كاريلو للمواجهة الودية الدولية من أجل السماح بتواجده في معسكر الزعيم قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

ويرغب الهلال في تواجد جميع عناصره، وذلك قبل مواجهة أوراوا النارية المقررة يوم 9 نوفمبر المقبل في ملعب جامعة الملك سعود على أن تُقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر في العاصمة اليابانية طوكيو.

من ناحية أخرى، شارك النجم أمير كردي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء أمس الثلاثاء، ليصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الفتح المقبلة.

وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن كردي شارك في المناورة التي فرضها المدرب الروماني رازافان لوشيسكو، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

وكان أمير كردي قد تعرض لإصابة في مفصل القدم، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام الماضية، وغاب عن ديربي الرياض، والذي خسره الهلال بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.