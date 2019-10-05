رسالة من آل الشيخ للمعلمين والمعلمات: سيبقى عطاؤكم مستقبلًا للوطن

المواطن - الرياض

وجه وزير التعليم، حمد آل الشيخ، رسالة إلى المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، اليوم السبت.

وقال آل الشيخ: يُشيد العالم في 5 أكتوبر من كل عامٍ برسالتكم ودوركم الوطني التنموي، ونحن دومًا نفخر بكم، ونعتز بجهودكم.

وتابع وزير التعليم: باسم أبنائكم الطلاب والطالبات شكرًا لكم، وكل عامٍ وأنتم عطاءٌ وولاءٌ متجددٌ لوطننا الغالي، ولقيادتنا الرشيدة، وسيبقى عطاء المعلم مستقبلًا للوطن.

ويحتفل اليوم المعلمون على مستوى العالم باليوم المعلم العالمي، حيث يحتفل به سنويًّا في 5 أكتوبر من كل عام، وذلك منذ 1994، للإشادة بدور المعلمين حول العالم، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للمعلم إلى تعبئة الدعم له وللتأكد من أن احتياجات الأجيال القادمة سيوفرها المعلمين بكفاءة ن ويحتفل به أكثر من 100 بلد حول العالم، ويعود الفضل في الانتشار السريع والوعي العالمي بهذا اليوم إلى منظمة إديوكشن إنترناشونال.