رسميًا .. حارس أرسنال السابق ينضم لفريق هوكي

رسميًا .. حارس أرسنال السابق ينضم لفريق هوكي

2019/10/10
الساعة 7:00 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعلن الحارس التشيكي المعتزل بيتر تشيك حارس مرمى نادي أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين سابقًا، انضمامه لفريق جويلدفورد فوينكس الإنجليزي للهوكي خلال الفترة الأخيرة.

وقالت شبكة CNN إن تشيك سيكون حارسًا لفريق جويلدفورد فوينكس بشكل جزئي في مباريات الهوكي، وذلك بسبب عمله الحالي كمحلل للأداء في نادي تشيلسي.

وقال بيتر تشيك عبر حسابه في تويتر: بعض الناس يعتقدون أنني قمت بتغيير وظيفتي، لا لحسن الحظ عملي كمحلل للأداء في نادي تشيلسي لم يمنعني من لعب الهوكي في أوقات فراغي.

ولعب بيتر تشيك 443 مباراة مع ناديي أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، وقرر اعتزال كرة القدم في صيف 2019 بعد 20 عامًا من العطاء في الملاعب.


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