رسميًّا.. تأجيل مباراة النصر والفيصلي
ضمن منافسات الجولة السادسة

رسميًّا.. تأجيل مباراة النصر والفيصلي

2019/10/01
الساعة 12:11 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تأجيل مباراة النصر والفيصلي، ضمن منافسات الجولة السادسة.

وكان مقررًا إقامة مباراة النصر والفيصلي، يوم السبت الموافق 5 من شهر أكتوبر، في إطار مواجهات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت لجنة المسابقات أن مباراة النصر والفيصلي ستُقام، يوم الأربعاء الموافق 6 من شهر نوفمبر المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض، عند الساعة 7:55 مساء.

وأشارت إلى أن قرار التأجيل جاء بناء على خطاب مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية بهيئة الرياضة والمتضمن انشغال إستاد الملك فهد الدولي بفعاليات موسم الرياض، وعدم جاهزية إستاد الأمير فيصل بن فهد لاستقبال المباراة في موعدها، واستنادًا إلى نص الفقرة الخامسة من المادة (9) في لائحة الدوري.


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