رسميًّا .. كريستيان جروس مدربًا لـ الأهلي

رسميًّا .. كريستيان جروس مدربًا لـ الأهلي

2019/10/16
الساعة 8:06 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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كريستيان جروس
المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي- منذ قليل- عن تعاقده مع المدرب السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي خلفًا للمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر فيديو بعنوان “i’m coming home” في إشارة إلى نجاح إدارة الأهلي في التعاقد مع جروس.

وتمكن الراقي وبعد معاناة من التعاقد مع جروس، الذي كان قريبًا من رفض فكرة تدريب الأهلي للمرة الثالثة.

وحقق كريستيان جروس، مع النادي الأهلي لقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2015- 2016، وفاز كذلك بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية ولقب السوبر المصري السعودي مع الزمالك المصري.


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