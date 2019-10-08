رسميًّا .. إقالة ماركو جيامباولو من تدريب ميلان

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن إقالة مدربه الإيطالي ماركو جيامباولو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم؛ بسبب سوء نتائج الروسونيري في الفترة الأخيرة.

وذكر الموقع الرسمي لنادي ميلان عبر الإنترنت أن إدارة ميلان قررت إقالة جيامباولو مع التركيز على التعاقد مع مدرب آخر في الفترة المقبلة.

ويُقدم نادي ميلان حاليًّا أسوأ نتائج له في الدوري الإيطالي، حيث يحتل المركز الثالث عشر بعدما نجح في تحقيق 3 انتصارات فقط في آخر سبع مباريات بالدوري الإيطالي.

ودخل الإيطالي لوتشيانو سباليتي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي السابق، ضمن قائمة المرشحين لتدريب ميلان.

يذكر أن ميلان كان فاز على نادي جنوى في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل هدف.