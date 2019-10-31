رسم 3D.. تحديث جديد لتطبيق سناب شات 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

سيُمكن تطبيق سناب شات، المستخدمين، من الرسم على صورهم الخاصة من داخل التطبيق نفسه.

يتيح لك التحديث الأخير، إضافة تأثيرات جديدة إلى كل ما تريده، عن طريق الرسم على الصورة، التي تتحول بعد الانتهاء إلى رسمة ثلاثية الأبعاد، وهي تشبه الخاصية في هاتف سامسونغ الجديد نوت 10، التي تُسمى AR Doodle.

هذه الخطوة تضيف لمجهود التطبيق في تعزيز فكرة الواقع المعزز، وهي التكنولوجيا القائمة على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية.

وبوجود التنافس المستمر في هذا المجال بين إنستقرام وسناب شات، يعد التحديث خطوة استباقية جديدة ومبتكرة؛ للحفاظ على اهتمام الجمهور، وجذب مستخدمين جدد.

يمكنك استخدام التحديث الجديد عن طريق النقر على “Create” ومن خلال AR Bar في آيفون، وهو متاح حاليًا على آيفون فقط، لكن من المتوقع أن تتوفر على الأندرويد خلال بضعة أشهر.