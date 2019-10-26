رقمان خُرافيان لـ ليستر سيتي بعد إسقاط ساوثهامبتون بالتسعة

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي ليستر سيتي الإنجليزي رقمين خُرافيين، وذلك بعد أن تمكن من تحقيق فوز كبير وعريض أمس الجمعة على حساب نادي ساوثهامبتون بتسعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتمكن نادي ليستر سيتي من أن يكون النادي صاحب أعلى فوز خارج ملعبه بلقاء في الدوري الإنجليزي كاسرًا رقم نادي مانشستر يونايتد الذي سبق له الفوز على نادي نوتنجهام فورست بثمانية أهداف مقابل هدف في فبراير من عام 1999.

أما الرقم الثاني لنادي ليستر سيتي فكان بقدم اللاعبين الإنجليزي جيمي فاردي والإسباني أيوز بيريز، حيث سجل كل منهما ثلاثة أهداف “هاتريك” في شباك ساوثهامبتون ليكونا أول لاعبين يُسجلان هاتريك في لقاء واحد لنادي ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي منذ أن فعلها كل من الإنجليزي جاري لينكر وستيف لينكس في عام 1982.

وسجل نادي ليستر سيتي خمسة أهداف في الشوط الأول بواسطة كل من بينجامين تشيلويل في الدقيقة العاشرة ويوري تليمانس في الدقيقة الـ17 واللاعب أيوزي بيريز هدفين في الدقيقتين الـ19 والـ39، بينما سجل جيمي فاردي الهدف الخامس في الشوط الأول بالدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني تمكن نادي ليستر سيتي من إحراز أربعة أهداف عن طريق كل من أيوزي بيريز في الدقيقة الـ57 وجيمي فاردي هدفين في الدقيقتين الـ58 و94، بينما سجل جيمس ماديسون الهدف التاسع في الدقيقة الخامسة والثمانين.

أصبح رصيد ليستر سيتي بعد الفوز بتسعة أهداف 20 نقطة في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.

وتمكن نادي مانشستر سيتي من تخطي ليستر سيتي في ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه اليوم على أستون فيلا بثلاثية دون رد في المباراة التي أُقيمت على ملعب الاتحاد معقل نادي مانشستر سيتي.