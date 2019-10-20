رقم استثنائي لـ #الفيصلي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
بعد فوزه على الحزم

رقم استثنائي لـ #الفيصلي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/10/21
الساعة 12:11 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بشكل مميز في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وحقق الفيصلي رقمًا استثنائيًّا بعد فوزه على الحزم في الجولة السابعة، حيث رفع رصيده إلى 4 انتصارات متتالية للمرة الثانية طوال مشاركاته في الدوري السعودي للمحترفين.

ولعب الفيصلي ضد الحزم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في ختام مواجهات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز بهدف دون رد سجله خالد الغامدي في الدقيقة 58 من كرة رأسية مميزة.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي رصيده إلى 14 نقطة، متساويًا مع الأهلي صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكن عنابي سدير يملك مباراة مؤجلة أمام النصر.


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