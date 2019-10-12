رقم خُرافي جديد لـ رونالدو مع منتخب البرتغال

المواطن - محمد سمعه

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في التألق بالأمس، في مباراة منتخب البرتغال ولوكسمبورج، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وسجل كريستيانو رونالدو بالأمس في لقاء منتخب البرتغال ولوكسمبورج الهدف الثاني لمنتخب بلاده بطريقة جميلة، حيث وضع الكرة من فوق رأس حارس المنافس بطريقة أثارت إعجاب الحاضرين في المباراة، حيث انتهى اللقاء بفوز المنتخب البرتغالي بثلاثية دون رد.

وتمكن كريستيانو رونالدو من تحقيق رقم مميز؛ حيث سجل 699 هدفًا في جميع المسابقات بعد هدفه مع منتخب البرتغال في شباك لوكسمبورج، وتمكن من صناعة 219 هدفًا في جميع المسابقات، بالإضافة إلى إحرازه لـ112 هدفًا من ركلات جزاء.

وبعد هدف رونالدو بالأمس مع منتخب البرتغال، أصبح اللاعب يملك 72 هدفًا رسميًّا مع منتخب برازيل أوروبا في المباريات الرسمية، كما أحرز رونالدو كذلك مع منتخب البرتغال في اللقاءات الودية 17 هدفًا.

ويحتل منتخب البرتغال المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة بفارق خمس نقاط عن منتخب أوكرانيا صاحب المركز الأول الذي يملك في جعبته 16 نقطة.

ويأمل رونالدو في أن يقود منتخب البرتغال للفوز ببطولة كأس أمم أوروبا 2020 للمرة الثانية في تاريخ برازيل أوروبا، وللمرة الثانية على التوالي بعد الفوز بها في عام 2016.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال كان فاز بلقب كأس أمم أوروبا قبل ثلاث سنوات بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه اللاعب إيدر.

وكان رونالدو شارك مع منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم 2018 بـ روسيا، حيث ودع المنتخب البرتغالي البطولة من دور الستة عشر بعد الخسارة أمام منتخب الأوروغواي بثنائية مقابل هدف.

وسيواجه منتخب البرتغال نظيره منتخب أوكرانيا بعد غد الاثنين في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، حيث يهدف المنتخب البرتغالي للفوز من أجل الاقتراب من قمة المجموعة الثانية.