رقم سلبي لـ الاتحاد في سادس مبارياته بـ دوري محمد بن سلمان

رقم سلبي لـ الاتحاد في سادس مبارياته بـ دوري محمد بن سلمان

2019/10/04
الساعة 10:23 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

فشل نادي الاتحاد في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراة الحزم، المُقامة حاليًّا ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب فاجنر أليماو تمكن من إحراز هدف التعادل للحزم بالدقيقة الـ48 من عمر الشوط الأول، ليفشل العميد في المحافظة على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي بعد أن تلقى الهدف التاسع في مرماه.

ونجح اللاعب هارون كمارا في افتتاح التسجيل للاتحاد في مباراة الحزم، المُقامة حاليًّا ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم كمارا بالهدف الأول للاتحاد عند حلول الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول أمام الحزم.

ويملك نادي الاتحاد رقمًا جيدًا قبل مواجهة الحزم، حيث نجح العميد في الفوز في المباريات الثلاث التي افتتح فيها التسجيل هذا الموسم في الدوري.

وبعد افتتاح الاتحاد للتسجيل في شباك الحزم، قد ينجح العميد في الحصول على النقاط الثلاث والوصول إلى النقطة رقم 12، ليحتل العميد وصافة الدوري مؤقتًا مع نادي الوحدة.


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