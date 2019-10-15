رقم سلبي للأخضر بعد مباراة فلسطين ضد السعودية

المواطن - محمد سمعه

ارتضى المنتخب السعودي بالتعادل في لقاء فلسطين ضد السعودية، الذي أُقيم اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وبعد التعادل السلبي في لقاء فلسطين ضد السعودية، لم يتمكن المنتخب السعودي للمرة الأولى من الفوز على المنتخب الفلسطيني في ثاني مباراة على التوالي بين المنتخبين، حيث كانت نتيجة مباراة فلسطين ضد السعودية الأخيرة قبل لقاء اليوم هي التعادل السلبي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا في ذلك الوقت.

وانهالت التعليقات النارية على أداء الأخضر في لقاء فلسطين ضد السعودية، حيث قال الناقد الرياضي عادل الملحم: نقطة من رام الله مقبولة في ظل هذا الأداء، كلنا نحب الأخضر وكلنا مع الأخضر ولكن ما يقدمه نجومنا لا يجعلنا متفائلين أبدًا، أرى نقدًا حادًّا لمدربنا؛ على رسلكم يا سادة، وعلينا أن نكون واقعيين ومنطقيين مهما جلبنا من أجهزة فنية قديرة الواقع يقول الجود من الموجود.

أما خالد الشنيف المحلل الرياضي بالقنوات الرياضية السعودية فقال بعد مباراة فلسطين ضد السعودية: للأسف هناك أفضلية للمنتخب الفلسطيني، وسوء إدارة للمباراة من رينارد، التبديل الأول خطأ وواضح بأنه يبحث عن التعادل، من يتحمل النتيجة هو رينارد.

ويُعد اللاعب يحيى الشهري نجم نادي النصر والمنتخب السعودي أكثر لاعبي الأخضر تواجدًا في مباريات فلسطين ضد السعودية خلال المباريات الست الأخيرة.

وقبل لقاء اليوم، لعب يحيى الشهري 209 دقيقة في ثلاث مباريات أمام المنتخب الفلسطيني حيث كانت البداية في عام 2014 خلال مباراة ودية، وخاض لقائي فلسطين ضد السعودية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 في ذلك الوقت.

يذكر أن الشهري واحد من ضمن أربعة لاعبين شاركوا مع المنتخب السعودي في آخر مباراة فلسطين ضد السعودية قبل لقاء اليوم، حيث يتواجد في القائمة مع الحارس محمد العويس وياسر الشهراني وسلمان الفرج.