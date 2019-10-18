رقم سلبي يُطارد الراقي قبل مباراة الأهلي ضد التعاون
في الدوري هذا الموسم

رقم سلبي يُطارد الراقي قبل مباراة الأهلي ضد التعاون

2019/10/18
الساعة 12:10 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الأهلي ضد التعاون اليوم، في إطار مواجهات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي ضد التعاون

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الأهلي ضد التعاون اليوم، ويطمح الراقي لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى سكري القصيم لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بالراقي رقمًا سلبيًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مباراة الأهلي ضد التعاون اليوم.

ولم يفز الراقي في آخر 3 مباريات لعبها على أرضه في الدوري هذا الموسم، حيث تعادل مع العدالة بهدف لكل منهما، وسقط في فخ التعادل السلبي أمام النصر، وخسر ضد الوحدة بهدفين مقابل هدف.

وقبل مباراة الأهلي ضد التعاون اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يتواجد سكري القصيم في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.


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