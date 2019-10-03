رقم سلبي يُلاحق #الاتحاد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل جيد في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، إلا أنه يُعاني دفاعيًا.

وخاض الاتحاد 5 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، وفشل في الحفاظ على نظافة شباكه خلال أي مواجهة، حيث استقبل 8 أهداف، ونجح في تسجيل 10 أهداف.

وبدأ الاتحاد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على الرائد بنتيجة 3/1، ثم تغلب على ضمك بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر ضد الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ونجح في تحقيق الفوز على الشباب، إلا أنه واصل عادته في استقبال الأهداف، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2/1، ثم تغلب على التعاون بنتيجة 3/1.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الحزم، يوم غد الجمعة، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة”، ضمن منافسات الجولة السادسة، ويأمل تحقيق الفوز والحفاظ على نظافة شباكه للمرة الأولى هذا الموسم.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط.