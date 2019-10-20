رقم سلبي يُلاحق #الفيحاء في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء على الصعيد الهجومي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويملك الفيحاء رقمًا سلبيًّا هذا الموسم، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم ينجح في افتتاح التسجيل خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الفيحاء ضد أبها اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، في إطار مواجهات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في الدقيقة العاشرة عن طريق لاعبه صالح آل عباس، قبل أن يتعادل الفيحاء في الدقيقة 58 برأسية مميزة من لاعبه التشيلي روني فرنانديز.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد أبها إلى 8 نقاط في المركز التاسع.