رقم سلبي يُهدد #الاتحاد قبل مواجهة أبها

المواطن - محمد سمعه

يُلاحق نادي الاتحاد رقمًا سلبيًّا، عند مواجهته للفرق الصاعدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قبل مواجهته لنادي أبها في الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يفز نادي الاتحاد في آخر 4 مباريات لعبها على أرضه أمام الفرق الصاعدة في دوري المحترفين السعودي، حيث تعادل في ثلاثة لقاءات وخسر مباراة واحدة فقط.

من ناحية أخرى، تُسابق إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الزمن، وذلك من أجل التعاقد مع مدرب جديد لخلافة المدرب المقال التشيلي خوسيه لويس سييرا.

وكان أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد قال في وقت سابق: إن نادي الاتحاد سيختار مدربه القادم من المدرسة الأوروبية لكونها تُناسب احتياجات الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

ويركز نادي الاتحاد حاليًّا مع اثنين من المدربين أحدهما من أوروبا للتفاوض حول تدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، كشف إيدي يوردانيسكو المدير الفني لفريق غاز ميتان الروماني، حقيقة تلقيه عرضًا من نادي الاتحاد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح يوردانيسكو خلال تصريحاته لصحيفة digisport الرومانية، أنه تلقى عرضًا عربيًّا خلال الفترة الأخيرة عن طريق وكيل أعماله، حيث تواصل معه أحد الأشخاص لاستطلاع رأيه بشأن هذا العرض.

وعلق يرودانيسكو على موقفه من العرض الحالي، قائلًا: “عقدي مع نادي غاز ميتان يمتد حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري 2019/ 2020، وأرغب في مواصلة المشوار”.

وشدد المدرب الشاب يرودانيسكو على أنه قد يرحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غاز ميتان الروماني، في حالة شعوره بعدم رغبة الإدارة في استمراره.