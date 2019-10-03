رقم قياسي لـ فايلر بعد مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي

المواطن - محمد سمعه

نجح المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي المصري، في تحقيق رقم مميز وذلك بعد نهاية مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي بالأمس في الدوري المصري بفوز المارد الأحمر برباعية دون رد.

وكانت مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي أُقيمت ضمن لقاءات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب السلام في القاهرة.

وتمكن رينيه فايلر من التفوق على المدرب الأسطوري للأهلي، البرتغالي مانويل جوزيه حيث حقق فايلر الفوز الخامس له على التوالي مع المارد الأحمر بعد الفوز في مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي، بينما حقق مانويل جوزيه في ولايته الأولى مع المارد الأحمر فوزين متتاليين على حساب ناديي ريال مدريد الإسباني وبترو أتلتيكو الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.

ونجح رينيه فايلر قبل مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي، في أن يكون أول مدرب أجنبي يقود الأهلي للفوز على الزمالك في أول قمة له، متفوقًا على جوزيه الذي سقط في أول مباراة له أمام الزمالك بثنائية مقابل هدف في موسم 2001-2002.

وسجل للمارد الأحمر في مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي كل من اللاعب رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور أجايي ووليد سليمان.

وبعد الفوز في مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي، يستعد المارد الأحمر لمواجهة نادي أسوان في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري بعد غد السبت.

وعقب الفوز في مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي، أصبح رصيد المارد الأحمر ست نقاط في الصدارة بالدوري المصري.

وكانت مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي، شهدت استبعاد اللاعب المالي أليو ديانج من قائمة الأهلي كما تم استبعاد اللاعب صالح جمعة.

وأشاد الكثير من النقاد الرياضيين بتطور أداء رمضان صبحي الهجومي تحت قيادة فايلر، حيث نجح صبحي خلال مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي في التصويب في أكثر من مناسبة على مرمى الإنتاج الحربي بالإضافة لإحرازه هدف وصناعته لآخر.