رقم مميز لـ الهلال في دوري أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

أشاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بدقة تمريرات الهلال قبل مباراته ضد السد اليوم.

وأوضح حساب البطولة الرسمي أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يمتلك أعلى معدل نجاح في التمرير بين الأندية المتأهلة إلى نصف النهائي، حيث بلغت دقة تمريراته 84.1%.

وأضاف حساب دوري أبطال آسيا على “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يحتل المركز الثالث في دقة التمريرات بين إجمالي أندية البطولة القارية بشكل عام.

الهلال ضد السد

ويلعب الهلال ضد السد القطري على ملعب “جاسم بن حمد” في الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مواجهات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويسعى الزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال ضد السد اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، فيما يطمح الفريق القطري في استغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز.