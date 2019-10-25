رقم مميز يضع #الرائد وسط كبار دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من تراجع مستوى الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، إلا أنه يملك رقمًا مميزًا في البطولة، وذلك قبل مباراته ضد ضمك اليوم.

وأشارت شبكة الإحصائيات “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الرائد من بين الفرق الأربعة التي حققت نسبة دقة تسديد 50% أو أعلى هذا الموسم.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك يملك أقل نسبة بين الفرق، حيث بلغت دقة تسديداته 37% فقط خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلعب ضمك ضد الرائد اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويدخل الفريقان المباراة بهدف حصد الثلاث نقاط، وتحسين ترتيبهما في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد الرائد في المركز الـ14 بـ5 نقاط.