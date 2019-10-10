رمانة وسط المنتخب.. هل يشارك أمام سنغافورة؟‎

المواطن - الرياض

أكدت تقارير رياضية أن إصابة لاعب خط وسط الهلال والمنتخب السعودي سلمان الفرج شُخِّصت كشَدٍّ في العضلة الخلفية، وهو ما أثار تساؤلات المتابعين والجماهير حول إمكانية مشاركة اللاعب في مباراة اليوم أمام سنغافورة في الثامنة مساء.

اللاعب سلمان الفرج الذي اشتكى من الإصابة في الخلفية خلال مشاركته مع الهلال أمام الاتفاق في الجولة السادسة لبطولة الدوري، تأكدت عدم جاهزيته لدعم صفوف الأخضر اليوم أمام سنغافورة، حيث اكتفى مدرب الخضر هيرفي رينارد بتمارين اللاعب التأهيلية.

غياب سلمان الفرج يمثل ضربة قوية للمنتخب الوطني أمام منتخب سنغافورة، ويحظى الغياب باهتمام الجماهير التي تضع على كاهل اللاعب مسؤولية كبيرة مع منتخب بلاده.. تلك الجماهير التي تحدثت عن مشاركة اللاعب كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الحساب الرسمي للمنتخب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كشف أن الفرج أجرى تمارين تأهيلية في النادي الصحي إضافة إلى البرنامج العلاجي المخصص له، وهو ما يجيب بعدم مشاركته أمام سنغافورة.