روسيا تعبر عن قلقها إزاء العمليات العسكرية التركية في سوريا

المواطن - متابعة

دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم كافة الأطراف لضبط النفس إزاء العمليات العسكرية التي تشنها تركيا في شمال شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان: إن ما يحدث في شمال شرق سوريا يزيد من قلق موسكو من العملية العسكرية التي تقودها أنقرة في المنطقة.

وكانت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، قد حذرت أمس الخميس، تركيا من أنها ستواجه عواقب وخيمة لهجومها على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا إذا لم تعمل على حماية السكان واحتواء تنظيم داعش.

وقالت كيلي كرافت للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا: “ستكون هناك عواقب للتقاعس عن الالتزام بقواعد حماية المدنيين الضعفاء والتقاعس عن ضمان عدم استغلال داعش لهذه الأفعال للعودة”.

وكانت المجموعة الأوروبية في مجلس الأمن قالت: إن العمل العسكري التركي يهدد جهود مكافحة تنظيم داعش في سوريا.

وأضافت المجموعة، في مؤتمر صحافي، أنها تواصل “دعوة كافة الأطراف في شمال شرق سوريا لحماية المدنيين”، بعد الهجوم الذي أطلقته أنقرة، الأربعاء، وتسبب بنزوح أكثر من 60 ألف مدني حتى الآن، وفق المرصد السوري.

وشددت على أهمية الحل السياسي في سوريا وفق القرارات الأممية.