روسيا: صناديق التقاعد على رأس المهتمين باكتتاب أرامكو

المواطن - الرياض

كشف الصندوق السيادي الروسي أن صناديق التقاعد على رأس المهتمين باكتتاب أرامكو، مؤكداً أن بين مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار استثمارات مخطط لها من شركات روسية في السعودية هذا العام والعام المقبل.

وقال كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والضيف المشارك في فعاليات “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019″، إن الفعالية تعدّ بمثابة مقدمة لرئاسة السعودية المقبلة لقمة مجموعة العشرين في العاصمة الرياض، متوقعاً أن تسهم في اتخاذ قرارات مهمة للاقتصاد العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن مبادرة الاستثمار في المستقبل هي منتدى دولي راسخ بالفعل، مشيراً إلى أن وفد صندوق الاستثمار المباشر الروسي يشارك للمرة الثالثة منذ إطلاق المبادرة، وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”.

وأضاف ديميترييف: “شهدنا تغييرات ملحوظة تحدث في السعودية خلال هذا الوقت تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع”، مشيراً إلى أن هذا التجمع يأتي بعد أسبوعين من الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتي أعطت دفعة جديدة للتعاون الروسي السعودي في مختلف المجالات.

ووفق ديميترييف، فإن صندوق الاستثمار المباشر الروسي وقع اتفاقيات بقيمة تزيد على ملياري دولار خلال زيارة بوتين الأخيرة للمملكة، مضيفاً: “نتطلع إلى العمل مع شركائها السعوديين، بما في ذلك صندوق الاستثمار العام في المملكة و(أرامكو) السعودية و(سابك) و(ساليك) والعديد من الشركات الأخرى”.

وتوقع أن تشهد الأعوام المقبلة، تعزيز شراكة استراتيجية بين البلدين، تحافظ على الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن السعودية تعد مصدراً مهماً للاستثمار في الاقتصاد الروسي، مبيناً أن الصندوق الروسي أعلن أخيراً عن افتتاح مكتبه في المملكة للحفاظ على ديناميكية مكثفة لنشاط الأعمال.