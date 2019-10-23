روسيا : مستعدون للتوسط في أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا

المواطن - متابعة

أعلن مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا مستعدة للتوسط بين إثيوبيا ومصر حول مسألة بناء سد النهضة على نهر النيل.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كشف في وقت سابق عن عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال القمة الإفريقية الروسية التي بدأت اليوم في سوتشي.

وقال بوغدانوف للصحفيين على هامش قمة “روسيا-إفريقيا”: “إذا طلبوا منا، فنحن على استعداد دائمًا.. لدينا علاقات ممتازة مع أديس أبابا والقاهرة. وبالطبع ناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة.. إذا كانت وساطتنا مطلوبة فنحن دائمًا على استعداد”.

ودخلت أزمة سد النهضة في طريق مسدود بعد رفض إثيوبيا تمديد فترة تعبئة بحيرة السد حيث تصر على ملء البحيرة في 4 سنوات بينما تطلب مصر تمديد المدة لتصبح 7 سنوات حتى لا تتأثر حصة مصر من ماء النيل.