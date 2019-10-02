رومارينهو يقترب من تجديد عقده مع الاتحاد
مؤكدًا تركيزه مع الفريق

رومارينهو يقترب من تجديد عقده مع الاتحاد

2019/10/02
الساعة 6:29 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينهو أنه اقترب من تجديد عقده، متمنيًا في الوقت ذاته قيادة العميد لتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح رومارينهو في تسجيل هدف خلال مباراة الاتحاد والتعاون بالأمس، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3/1، لينفرد بصدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 أهداف.

وعلق رومارينهو على تطور مستواه مع الاتحاد قائلًا: “السر وراء تألقي في هذا الموسم، يعود إلى الفريق بأكمله وللتدريبات اليومية والانضباط.. قدمنا مباراة كبيرة أمام التعاون، وسعداء بانتصارنا والمستوى داخل الملعب”.

وتابع رومارينهو حديثه قائلًا: “هناك مفاوضات حول تجديد عقدي، والتجديد مسألة وقت فقط، لكن أولويتي التركيز مع الفريق وبذل المجهود الكبير داخل الميدان، والمساهمة مع زملائي في تحقيق الانتصارات والوصول لصدارة الدوري”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط.


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