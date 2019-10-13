رومارينيو: هذه أسعد لحظة لي مع #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب البرازيلي رومارينيو، لاعب نادي الاتحاد، أفضل لحظة له مع العميد، وذلك بعد الانضمام له قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي.

وخلال تصريحات نقلها الحساب الرسمي لـ رابطة الدوري السعودي للمحترفين عبر تويتر قال رومارينيو: أجمل وأسعد لحظة لي مع نادي الاتحاد كانت بالوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين في موسم 2017-2018 أمام الفيصلي، خصوصًا أنها كانت بعد 6 أشهر من وصولي إلى المملكة.

وأضاف رومارينيو: الدوري السعودي قوي للغاية، وأعتبر أن تجربتي في المملكة أقوى من التجربة التي خضتها في قطر والإمارات، وجمهور الاتحاد من وجهة نظري هو الأفضل والأكثر شغفًا بالكرة.

وتابع رومارينيو: دائمًا مباريات الاتحاد أمام الهلال والنصر تكون نارية؛ لأنهما من أقوى الفرق السعودية وكل مباريات الديربي ممتعة بالنسبة لي.

وكان رومارينيو نال جائزة أفضل لاعب في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عن شهر سبتمبر.