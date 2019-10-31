رومارينيو ودي سوزا: مباريات الديربي قوية وممتعة

المواطن - مروة نبيل

أكد الثنائي البرازيلي المحترف في صفوف الأهلي والاتحاد، جوزيف دي سوزا ورومارينيو على قوة مباريات الديربي في السعودية.

وقال الأهلاوي دي سوزا في مقطع فيديو نشره حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “مباريات الديربي هنا لها طابع مختلف لها أجزاء رائعة وحماسية”.

وعلق رومارينيو قائلًا: “كل مباريات الديربي قوية وممتعة بنفس الوقت وأنا سعيد بالفرصة التي أُتيحت لي للمشاركة في الديربي.. وأتطلع للعب في مباراتي الديربي لهذا الموسم”.

ويلعب الاتحاد ضد الأهلي اليوم على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في إطار مواجهات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل ديربي جدة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الـ11 بـ9 نقاط.