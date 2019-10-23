رومارينيو يقود #الاتحاد للانتصار على الوصل

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاتحاد والوصل- منذ قليل- بفوز نادي الاتحاد بثنائية مقابل هدف، ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وتمكن البرازيلي رومارينيو من تسجيل الهدف الأول لنادي الاتحاد في الدقيقة الـ24 عبر تصويبة قوية عجز حارس الوصل عن صدها.

وسجل ويلتون هدف التعادل لنادي الوصل بعد تمريرة مميزة من البرازيلي فابيو ليما عند حلول الدقيقة الثانية والخمسين من عمر اللقاء.

وبحث البرازيلي رومارينيو عن لقب نجم المباراة الأول، فنجح في ذلك بعد أن سجل الهدف الثاني للعميد في الدقيقة الثانية والتسعين، لينتصر الاتحاد بثنائية مقابل هدف خارج أرضه.

وستُقام مباراة العودة بين الاتحاد والوصل في جدة في الرابع من نوفمبر المقبل، ضمن مباريات إياب دور ثمن النهائي من البطولة العربية.

يذكر أن مباراة الاتحاد والوصل هي المباراة الأولى للمدرب الوطني محمد العبدلي مع الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، وذلك بعد إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا يوم السبت الماضي بعد الخسارة من الوحدة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.