رومارينيو يُبدع مع #الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم البرازيلي رومارينيو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وشارك رومارينيو في 6 مباريات مع الاتحاد هذا الموسم بمعدل 527 دقيقة، ونجح في تسجيل 5 أهداف، ليتقاسم صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع مواطنه كارلوس إدواردو، نجم نادي الهلال.

وقام رومارينيو بـ8 مراوغات ناجحة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبلغت دقة تسديداته 65%، ويملك تمريرة واحدة حاسمة، فيما وصلت دقة تمريراته إلى 82%.

ونجح البرازيلي رومارينيو في صناعة 4 فرص تهديفية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، وذلك وفقًا لإحصائية دوري بلس.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط.