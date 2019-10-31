رومارينيو 50% من قوة #الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم البرازيلي رومارينيو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل ديربي جدة اليوم.

ويلعب الأهلي والاتحاد اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رومارينيو يخطف الأنظار

ووصفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، رومارينيو بالمتألق، بعدما نجح في تسجيل رومارينيو 50% من أهداف الاتحاد في الدوري هذا الموسم، حيث أحرز العميد 12 هدفًا، 6 منها عن طريق النجم البرازيلي.

وأضافت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن رومارينيو يُعد صاحب ثالث أعلى نسبة هذا الموسم بعد نجم ضمك، المغربي محسن ياجور بـ67%، ومواطنه عبد الرزاق حمد الله نجم نادي النصر بـ 57%.

وتأمل الجماهير الاتحادية في مواصلة تألق رومارينيو خلال ديربي جدة اليوم، خاصة أن العميد يُعاني من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة الأخيرة، ليحتل المركز الـ11 برصيد 9 نقاط.