روما يخطط لشراء مدافع مانشستر يونايتد بشكل نهائي

روما يخطط لشراء مدافع مانشستر يونايتد بشكل نهائي

2019/10/25
الساعة 9:46 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

يخطط نادي روما الإيطالي للتعاقد بشكل نهائي مع المدافع الإنجليزي كريس سمولينج من صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان كريس سمولينج انضم لـ صفوف روما على سبيل الإعارة لمدة موسم من نادي مانشستر يونايتد في صيف عام 2019.

وقال الصحافي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو: إن روما يعمل في الوقت الحالي على شراء سمولينج بصورة نهائية من نادي مانشستر يونايتد بعد تألقه مع الجيالوروسي.

من ناحية أخرى، لا تزال جماهير Manchester united الإنجليزي تأمل من إدارة ناديها التحرك والتعاقد مع مهاجم قوي يُعوض رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي انضم لنادي إنتر ميلان الإيطالي في صيف 2019.

وذكر موقع Manchester Evening News البريطاني أن جماهير Manchester united تُطالب إدارة ناديها بالتحرك والتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي المتألق في الفترة الأخيرة مع النيراتزوري.

وكان لاوتارو مارتينيز نجح في الفترة الأخيرة في إحراز أربعة أهداف خلال ثماني مباريات في الدوري الإيطالي، كما سجل هدفين خلال ثلاث مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، مما جعل جماهير Manchester united تهتم اهتمامًا كبيرًا بقدوم اللاعب الأرجنتيني لصفوف ناديها.


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