رونالدو مُلمحًا لاعتزاله: بدأت أتعود على الحياة خارج كرة القدم

المواطن - محمد سمعه

بدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، في إعطاء تلميحات حول اقترابه من اعتزال كرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وكان رونالدو تألق وسجل هدفًا لـ يوفنتوس في شباك باير ليفركوزن الألماني، أول أمس، في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث كريستيانو رونالدو لموقع SportBible الإنجليزي قائلًا: أنا لست رجلًا مجنونًا، ولكنني أعشق النجاح أكثر من عشقي للتدريبات، وأنا لا زلت أعشق كرة القدم وأحب إمتاع كل من يشاهد كريستيانو رونالدو.

وأضاف رونالدو: أنا أحب الحياة خارج كرة القدم، وهذا الأمر بدأ معي في آخر خمس سنوات، ولكن من يدري ماذا سيحدث في المستقبل.

يذكر أن كريستيانو رونالدو كان انضم إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2018 قادمًا من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.

وكان كريستيانو رونالدو تُوج بلقب كأس أمم أوروبا مع المنتخب البرتغالي في صيف عام 2016 في فرنسا.