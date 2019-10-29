رويترز : أرامكو حققت 68 مليار دولار في 9 أشهر

رويترز : أرامكو حققت 68 مليار دولار في 9 أشهر

2019/10/29
الساعة 4:01 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نقلت رويترز عن وكالة بلومبيرغ قولها إن شركة أرامكو السعودية أبلغت مصرفيين معنيين بالطرح الأولى بأنها حققت 68 مليار دولار أرباحًا في أول تسعة أشهر من العام الجاري.

وكان رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان أكد خلال جلسات مؤتمر مستقبل الاستثمار اليوم أن الشركة في طريقها للحصول على المزيد من المؤسسات المساهمة مستقبلًا، لافتًا النظر إلى أن فصل أرامكو عن وزارة الطاقة كان لمنع تضارب المصالح.

وبحسب العربية فإن هيئة سوق المال السعودية تتجه للإعلان عن اكتتاب أرامكو الأحد المقبل، 3 نوفمبر، على أن يبدأ اكتتاب أرامكو في السوق السعودية 4 ديسمبر 2019.


‎وسوم

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