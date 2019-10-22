رويترز : أعضاء أوبك+ سيبحثون تعميق خفض إنتاج النفط لتحقيق التوازن

المواطن - متابعة

قالت مصادر من تحالف أوبك+ إن منظمة أوبك وحلفاءها سيدرسون تعميق تخفيضات معروض الخام عندما يعقدون اجتماعهم القادم في ديسمبر وذلك نظرًا للمخاوف من نمو ضعيف للطلب في 2020.

وبحسب رويترز أضافت المصادر أن المملكة، أكبر منتج في أوبك، تريد التركيز أولًا على تدعيم الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج المبرم بين المنظمة وروسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء، قبل الالتزام بمزيد من التخفيضات.

وفشل بعض أعضاء أوبك مثل العراق ونيجيريا في الالتزام على نحو ملائم بتخفيضات الإنتاج المتعهد بها.

في المقابل فإن المملكة ومنتجين خليجيين آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول يخفضون الإنتاج بأكثر من حصتهم المتعهد بها لتحقيق الاستقرار في السوق والحيلولة دون تراجع الأسعار.