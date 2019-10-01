رياح محملة بالرطوبة مع غطاء سحابي على هذه المناطق

المواطن - الرياض

كشف الباحث في علوم الطقس المناخ نزيه الحيزان، توقعاته للأحوال الجوية اليوم الأربعاء.

وتوقع الحيزان استمرار تدفق الرياح المُحملة بالرطوبة والقادمة من بحر العرب، مع مزيد من الفعالية الجوية على امتداد المرتفعات والغربية والمدينة المنورة وشمالها حتى العلا وحائل وإلى الشرق منها حتى رفحاء وربما جنوب الجوف بوجود غطاء سحابي يغطي قطاعات واسعة، يشمل الوسطى ويمتد إلى الشمالية.

وفي وقت سابق، توقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية، حيث ستكون من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدني الرؤية الأفقية على نجران، وجازان، وعسير والباحة، ومكة المكرمة (يشمل الأجزاء الساحلية)، والمدينة المنورة (يشمل الأجزاء الساحلية).

كما توقعت الأرصاد تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من حائل، والأجزاء الجنوبية من تبوك، مع ضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.