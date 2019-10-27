ريال مدريد واثق من ضم نجم باريس سان جيرمان

المواطن - محمد سمعه

يملك نادي ريال مدريد الإسباني ثقة كبيرة حول اقتراب اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من الانضمام لصفوف النادي الملكي في صيف 2020.

وكان مبابي ارتبط بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان مؤخرًا حيث ألمح اللاعب الفرنسي أنه لن يقضي كل مسيرته كلاعب في صفوف النادي الفرنسي.

وقالت صحيفة أس الإسبانية إن علاقة المدرب الألماني توماس توخيل مع مبابي ليست جيدة، مما يعزز من فرص ريال مدريد للتعاقد معه بعد نهاية الموسم الجاري.

وسينتهي عقد كيليان مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان في عام 2022.

وفي السياق ذاته، أكد المدير الرياضي لنادي موناكو الفرنسي، لويس كامبوس، أن لاعب فريقه السابق ومهاجم باريس سان جيرمان الحالي، كيليان مبابي سينضم إلى ريال مدريد الإسباني في المستقبل.

وقال كامبوس خلال تصريحاته لصحيفة “سبورت”: “كيليان مبابي سيلعب يومًا ما في ريال مدريد.. وإذا أردت أن تكون من أفضل اللاعبين في العالم، فعليك التوقيع لصالح ريال مدريد”.

وتابع المدير الرياضي لنادي موناكو تصريحاته قائلًا: “يومًا ما سوف يتقاطع المساران معًا وينضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد بكل تأكيد”.

ويعد مبابي واحدًا من أبرز اللاعبين الشباب في كرة القدم خلال الفترة الحالية، ويسعى رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز للتعاقد معه منذ فترة.