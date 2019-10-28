ريال مدريد يتراجع عن ضم صفقتين ناريتين في يناير

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي ريال مدريد الإسباني، التراجع عن تقديم عروض للتعاقد مع الثنائي الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي والدنماركي كريستيان إيركسن لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في شهر يناير المقبل.

وقالت صحيفة أس الإسبانية إن ريال مدريد لن يتحرك لضم بوغبا وإيركسن في يناير بسبب المبالغ المالية الضخمة التي دفعتها إدارة الريال في صيف 2019 في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان ريال مدريد أنفق ما يقرب من 276.75 مليون جنيه إسترليني على الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

يذكر أن بول بوغبا أعرب عن رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد وخوض تجربة احترافية جديدة في فريق آخر.

من ناحية أخرى، يملك نادي ريال مدريد الإسباني ثقة كبيرة حول اقتراب اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من الانضمام لصفوف النادي الملكي في صيف 2020.

وكان مبابي ارتبط بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان مؤخرًا حيث ألمح اللاعب الفرنسي أنه لن يقضي كل مسيرته كلاعب في صفوف النادي الفرنسي.

وقالت صحيفة أس الإسبانية إن علاقة المدرب الألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان مع مبابي ليست جيدة، مما يعزز من فرص ريال مدريد للتعاقد معه بعد نهاية الموسم الجاري.