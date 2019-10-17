ريال مدريد يستهدف ضم كانتي

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي، نجم وسط تشيلسي الإنجليزي، بعد فشله في ضم مواطنه بول بوجبا، نجم نادي مانشستر يونايتد.

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن نادي ريال مدريد يعتبر التعاقد مع كانتي حلمًا يسعى لتحقيقه، وضمه إلى جوار كاسيميرو في وسط ملعب المرينغي، إلا أن المشكلة في ارتباطه بعقد مع تشيلسي حتى 2023، وهو ما سيرفع قيمة الصفقة.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن نادي تشيلسي يعتقد أن قيمة كانتي صاحب الـ28 عامًا، لا تقل عن 138 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ مقارب لسعر مواطنه بوجبا الذي سبق وحدده نادي مانشستر يونايتد.

ومن المتوقع أن تغري إدارة نادي ريال مدريد، مسؤولي تشيلسي بضم الكولومبي خاميس رودريجيز، خاصة أن كان هدفًا للبلوز خلال الفترة الماضية.

وترى إدارة نادي ريال مدريد أن القيمة السوقية للكولومبي خاميس صاحب الـ28 عامًا، لا تقل عن 58 مليون جنيه إسترليني، وبالتالي يمكن استخدامه في تخفيض قيمة صفقة كانتي.