ريال مدريد يسقط في فخ الخسارة ويهدي لـ برشلونة الصدارة

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي ريال مدريد في فخ الخسارة السبت أمام نادي ريال مايوركا بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

وتمكن اللاعب لاجو جونيور من إحراز الهدف الوحيد لـ ريال مايوركا في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

وحاول نادي ريال مدريد بعد ذلك العودة في اللقاء ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مايوركا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها حتى نجح ريال مايوركا في حصد النقاط الثلاث.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 18 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب، أما رصيد ريال مايوركا فأصبح 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

وحافظ برشلونة على بقائه في صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه أمس السبت على نادي إيبار بثلاثية دون رد.

وتفكر إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، في تعيين أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا راؤول غونزاليس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان.

وترغب إدارة ريال مدريد في إقالة زيدان؛ وذلك بسبب تراجع أداء ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وترى إدارة ريال مدريد أن التعاقد مع راؤول غونزاليس سيكون الأنسب للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.